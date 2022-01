Anna Kay moet afzeggen voor WK vanwege hersenschudding

Anna Kay verschijnt deze week niet aan de start van het WK veldrijden in Fayetteville. De Britse kampt met een hersenschudding nadat ze zondag tijdens het inrijden voor de Wereldbeker van Hoogerheide ten val was gekomen.

Kay kwam zondag bij het inrijden vrij hard ten val op de balkjes. Ze verscheen daarna nog wel aan de start en probeerde twee ronden te koersen, maar vervolgens gaf ze er toch de brui aan omdat ze problemen had met ademhalen. Aanvankelijk hoopte ze dat alles oké was en ze met een paar dagen rust toch naar de Verenigde Staten kon afreizen.

Vandaag liet ze op social media echter weten dat haar Amerikaanse avontuur al voorbij is voordat het is begonnen. “Ik had gisteren contact met de Britse wielerbond en na een evaluatie aan de hand van hun hersenschuddingprotocol werd besloten dat ik niet zal afreizen. Het is een enorme teleurstelling, maar de juiste beslissing.”

Kay neemt nu rust om te herstellen van haar hersenschudding, zodat ze de laatste veldritten van het crossseizoen nog kan meepakken.

