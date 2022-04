Anna Henderson wint proloog Festival Elsy Jacobs voor Demi Vollering

Anna Henderson heeft de proloog op de eerste dag van het Festival Elsy Jacobs gewonnen. De renster van Jumbo-Visma bleef Demi Vollering en Silvia Persico voor in de uitslag. Henderson is vanzelfsprekend ook de eerste leidster.

De proloog van het Festival Elsy Jacobs was slechts 2,2 kilometer lang, maar alles behalve makkelijk. Meteen na de start lag namelijk een korte maar venijnige heuvel die een piek kende tot maar liefst 13%. Daarna volgde een korte afdaling, gevolgd door een oplopende strook van ongeveer 1,5 kilometer tot aan de finish in Cessange.

De eerste echte snelle tijd kwam van de Italiaanse Silvia Persico. De renster van Valcar-Travel&Service zette een tijd neer van drie minuten en dertien seconden. Ze dook daarmee maar liefst dertien seconden onder de vorige snelste tijd, een heuse prestatie in een proloog van 2,2 kilometer.

Vervolgens slopen de rensters dichter en dichter bij Persico, Nederlandse Karlijn Swinkels van Jumbo-Visma strandde zelfs op 0,06 seconden van de Italiaanse. Er werd daarna uitgekeken naar de Luxemburgse thuisrijdster Christine Majerus, maar zij kwam niet echt in de nabije buurt van de tijd van Persico.

Toptijd van Anna Henderson

We moesten er even op wachten, maar het was Anna Henderson die als eerste renster onder de sterke tijd van Perisco kon duiken. De Britse hardrijdster van Jumbo-Visma reed drie dikke seconden sneller dan haar concurrente.

Op voorhand was Demi Vollering een van de grote favorieten voor de zege in de proloog, maar de Nederlandse van SD Worx moest genoegen nemen met de tweede plaats. De winnares van de Brabantse Pijl was drie seconden trager dan Henderson. Zege voor de 23-jarige Henderson dus. Naast Vollering en Swinkels finishten ook Jip van den Bos en Lieke Nooijen in de top-10.