Anna Henderson stelt eindwinst Kreiz Breizh veilig met tweede zege op rij

Anna Henderson heeft ook de tweede etappe van de Franse etappekoers Kreiz Breizh Elites op haar naam geschreven. Daarmee verzekerde de Britse van de vrouwenploeg van Jumbo-Visma zich van de eindoverwinning.

De tweede etappe ging over 133,6 kilometer van Saint-Connan naar Ploumagoar. Via een lange aanloop van 100 kilometer over de beklimmingen van Calanhel, Quénéquen Braz, Gurunhuel en Bois l’Abbé werd uiteindelijk de slotronde van 8,2 kilometer bereikt, die vier maal moest worden afgelegd.

Op de plaatselijke ronde waren het Anouska Koster en Floortje Mackaij die de koers kleurden. De Nederlandse vrouwen van Jumbo-Visma en DSM waren ook gisteren samen op pad. In de laatste honderden meters werden zij echter bijgehaald, waarna een spurt de koers moest beslissen. Anna Henderson was de snelste, vóór Gladys Verhulst en Susanne Andersen.