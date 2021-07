Anna Henderson bezorgt Jumbo-Visma Women zege in Kreiz Breizh

De vrouwenploeg van Jumbo-Visma mag een overwinning bijschrijven op het palmares. Anna Henderson heeft donderdag namelijk de openingsetappe van Kreiz Breizh Elites, een rittenkoers in Frankrijk, gewonnen. De Britse klopte haar landgenote Pfeiffer Georgi van Team DSM. Anouska Koster (derde) en Floortje Mackaij (vierde) zaten ook in de kopgroep.

Op de lokale ronde in Pontrieux waren het vooral Team DSM en Jumbo-Visma die in het offensief trokken. Mackaij en Koster bouwden samen een comfortabele voorsprong uit, maar kregen vlak voor de finish bijval van ploeggenotes. Mackaij zag Georgi aansluiten, terwijl Koster hulp kreeg van Henderson. Het draaide in de straten van Pontrieux uiteindelijk uit op een sprint met vier die gewonnen werd door Henderson.

Voor de 22-jarige Henderson is het haar eerste overwinning in dienst van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg won tot nu toe vier keer en die kwamen allemaal van kopvrouw Marianne Vos. Kreiz Breizh Elites voor vrouwen eindigt vrijdag.