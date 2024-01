vrijdag 12 januari 2024 om 20:56

Anita Stenberg zorgt voor Noors succes op EK omnium

Anita Stenberg is de nieuwe Europese kampioene op het omnium. De 31-jarige Noorse ging als leider de afsluitende puntenkoers in en stelde daarin haar eindzege veilig. Lotte Kopecky moest zich tevredenstellen met de zevende plaats in de uitslag. De Nederlandse aan de start, Marit Raaijmakers, werd negende.

De eerste tik in het omnium werd uitgedeeld door Anita Stenberg. De Noorse won de scratch vóór de Italiaanse Letizia Paternoster en de Poolse Daria Pikulik. De Nederlandse aan de start, Marit Raaijmakers, begon het onderdeel met een zevende plaats. Lotte Kopecky, een van de favorieten voor het goud, eindigde negende. Stenberg was vervolgens tweede achter de Française Fortin in de temporace, met Raaijmakers op de vijfde plaats en Kopecky op de achtste.

Raaijmakers stond na de eerste twee onderdelen op een veelbelovende positie, maar werd al vroeg uitgeschakeld in de afvalkoers, waardoor ze veel punten misliep. De andere favorieten bleven uit de problemen, waarna Kopecky en Paternoster mochten gaan sprinten om de 40 punten. Paternoster moest zich al vroeg gewonnen geven, waardoor Kopecky zich niet meer hoefde in te spannen om de winst binnen te halen. Stenberg werd derde en handhaafde zich aan kop.

Stenberg begon als leider aan de afsluitende puntenkoers met 114 punten. De Britse Neah Evans volgde op twaalf punten. Kopecky had 90 punten en moest aan de bak. De eerste punten werden gepakt door rensters die al verder in het klassement stonden. Dat de Ierse Lara Gillespie een ronde pakte, was ook niet meteen gevaarlijk. Stenberg had ondertussen de koers onder controle en ging ook rond, samen met haar dichtste concurrentes Evans en Fortin.

Ook een groep met Gillespie, die daarmee plots een podiumplaats binnen handbereik had, Paternoster en Kopecky ging rond. Daarmee werden alle verschillen weer wat kleiner. De strijd om de Europese titel werd echter steeds minder spannend, want Stenberg kon rustig haar koers afstemmen op Evans en haar andere dichtste concurrentes. Kopecky probeerde het op ruim dertig ronden van de finish nog wel met een verrassingsaanval, maar de aanval was niet scherp genoeg en Stenberg, Evans en de anderen sprongen op het wiel.

Korte tijd later werd de koers opgeschrikt door een valpartij, waarbij onder andere Valentine Fortin en Daria Pikulik bij waren betrokken. De Oekraïense die erbij was betrokken, Tetiana Yashchenko, kon niet verder rijden en de wedstrijd werd enige tijd geneutraliseerd, ook om de beschadigingen aan de baan weg te werken. Stenberg kwam in het slot niet meer in de problemen en kon na 80 ronden de zege binnenslepen. Evans greep het zilver, het brons was voor Fortin. Kopecky werd zevende, Raaijmakers negende.

Stenberg was de opvolger van Katie Archibald, die niet naar Nederland is afgereisd voor de Europese kampioenschappen.