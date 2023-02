Aniek van Alphen mist in extremis WK veldrijden 2023

Breaking

Aniek van Alphen moet in extremis het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide laten schieten. De 24-jarige crosser van 777 voelt zich niet fit en is terug naar huis gegaan. Bondscoach Gerben de Knegt probeert nu Manon Bakker alsnog startgerechtigd gekregen voor de vrouwencross van zaterdagmiddag. De UCI heeft daar mee ingestemd.

De Knegt moest voor het laatste plekje in de Nederlandse selectie kiezen tussen Van Alphen en Bakker. Eerstgenoemde kreeg de voorkeur omdat zij volgens de bondscoach een iets beter niveau heeft laten zien. Nu zal toch de renster van Crelan-Fristads van start gaan, omdat Van Alphen zich vrijdagavond ziek heeft afgemeld.

Van Alphen was al aangekomen in het hotel van de Nederlandse selectie in Ossendrecht, maar heeft op de avond voor het WK voor elite vrouwen forfait gegeven. De Knegt nam daarop contact met de UCI om eerste reserve Manon Bakker nog op te roepen en vrijdagavond laat kreeg de Nederlandse ploeg daar toestemming voor.

