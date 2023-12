dinsdag 19 december 2023 om 15:18

Andrey Zeits (37) zet punt achter wielercarrière

Andrey Zeits zal in 2024 geen rugnummer meer opspelden. De 37-jarige Kazach heeft na een profcarrière van maar liefst zestien seizoenen besloten om zijn fiets aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Zeits kwam veertien jaar uit voor de Astana-ploeg.

De ervaren klimmer maakte in 2008 zijn profdebuut voor de formatie uit zijn thuisland. In 2019 koos hij vervolgens voor een Australisch avontuur bij Mitchelton-Scott, maar na twee seizoenen keerde hij weer terug op het oude nest. Zeits staat te boek als een trouwe klimknecht, maar wist in al die jaren ook enkele profkoersen te winnen en verzamelde tevens de nodige ereplaatsen.

In 2015 was hij voor de eerste keer aan het feest in de Tour of Hainan en op zijn palmares prijken ook twee ritoverwinningen in de 2.1-rittenkoers Tour de Kyushu. Op het hoogste wielerniveau wist Zeits zich ook meerdere keren in de kijker te rijden. Zo was hij in 2011 tweede in de Ronde van Turkije, werd hij een keer achtste in de Ronde van Polen en kwam hij in de Olympische wegwedstrijd in Rio de Janeiro eveneens als achtste over de finish.

Maar Zeits werd binnen Astana en Mitchelton-Scott toch vooral geroemd als helper en wegkapitein. De Kazach offerde zich in het verleden op voor onder meer Alexander Vinokourov, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Miguel Ángel López en de gebroeders Adam en Simon Yates.

Opvallende statistiek

Zeits mocht maar liefst 21 keer opdraven voor een grote ronde. Hij reed negen keer de Giro d’Italia, drie keer de Tour de France en negen keer de Vuelta a España. Opvallend: hij noteerde geen enkele keer een DNF. Zeits maakte vier keer deel uit van de winnende formatie: in de Vuelta van 2010 (met Vincenzo Nibali), Giro van 2013 (Nibali), Vuelta van 2015 (Fabio Aru) en Giro van 2016 (Vincenzo Nibali).