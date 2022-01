Andreas Stokbro tekent bij het continentale Coop

Andreas Stokbro doet een stapje terug. De Deen, die de afgelopen twee jaar uitkwam voor het inmiddels opgedoekte Qhubeka Nexthash, gaat in 2022 rijden op continentaal niveau bij Team Coop. Ondertussen maakt de Eritreeër Henok Mulubrhan, die in dezelfde periode uitkwam voor de opleidingsploeg van Qhubeka, de overstap naar Bike Aid.

Stokbro won in 2019 de Ronde van Vlaanderen voor beloften. Vooralsnog is dat zijn grootste wapenfeit, want in zijn tijd op WorldTour-niveau wist de inmiddels 24-jarige renner geen overwinningen te boeken of opvallende uitslagen te rijden.

Mulubrhan, een goede klimmer, liet zich afgelopen seizoen vooral zien in het Italiaanse circuit. Zo werd hij knap zesde in de Giro dell’Appennino (1.1) en eindigde hij als zevende in het eindklassement van de voor beloften prestigieuze Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc.