zondag 3 december 2023 om 09:32

Andreas Leknessund traint bij temperatuur van -24 graden in Noorwegen

Andreas Leknessund bereidt zich in extreme weersomstandigheden voor op het nieuwe wielerseizoen. De 24-jarige Noor, die per 1 januari uitkomt voor Uno-X, liet op Instagram zien dat hij aan het trainen was bij een temperatuur van 24 graden onder (!) het vriespunt.

Met enkele ijspegels aan zijn wimpers maakte Leknessund een filmpje van zijn Wahoo, die de temperatuur aangaf. Min 24… Ook was het hele landschap wit van de sneeuw, al kon Leknessund er nog wel om lachen en een duim bij opsteken. “Watopia? Nooit van gehoord”, schrijft hij erbij, verwijzend naar het parcours dat je ook kan rijden via indoortrainingsprogramma Zwift.

Leknessund maakte de training nog in het tenue van Team dsm-firmenich. Na drie jaar bij het Nederlandse team keert hij volgend jaar terug naar Uno-X. Afgelopen seizoen wist de talentvolle Noor onder meer achtste te worden in de Giro d’Italia en in die ronde droeg hij vijf dagen de roze trui.