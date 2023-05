Andreas Leknessund ontdekt zichzelf als klassementsrenner: “Totaal onverwachts”

Wie Andreas Leknessund op voorhand had opgeschreven voor een top 10-notering in het eindklassement van deze Giro, leverde een straffe prestatie. Tot nu toe kwam de 24-jarige Deen nooit verder dan een 27e plaats in de Tour, maar hij is nu wel de nummer acht van de Giro.

“Ik kwam nochtans naar de Giro zonder verwachtingen”, vertelt hij in het persbericht van Team DSM. “Ik wilde alleen maar aanvallend koersen en zo een goede Giro rijden. Maar toen ik in de vierde rit de roze trui kon pakken, bood dat een ongelooflijke kans voor mij. Ik stond dan toch goed in het klassement en besloot om die positie te verdedigen, wat uiteraard niet het oorspronkelijke plan was.”

De Deen is dan ook zeer verrast met zijn eindklassering. “Ik had nooit verwacht dat ik hiertoe in staat was. Het waren drie zware weken en als je dan die top 10 kunt behouden, is dat moeilijk te omschrijven. Ik ben superblij.”