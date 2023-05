Andreas Leknessund bedankt voor Giro-klassement: “Ik ben het niet gewend energie te sparen”

Na het vertrek van Thymen Arensman naar INEOS Grenadiers, lag het veld bij Team DSM open voor Andreas Leknessund om in zijn plaats als klassementsrenner te stappen. Waar hij als belofte hard op weg leek naar een carrière vol succes in de het (grote) rondewerk, blijven die resultaten voorlopig uit voor de 23-jarige Noor. Komende zaterdag begint hij als vrijbuitende kopman aan de Giro d’Italia. Een bewuste keuze, vertelt hij aan WielerFlits.

Als eerstejaarsbelofte maakt Leknessund in 2018 indruk, in een seizoen waar we voor het eerst het imponerende talent van Tadej Pogačar zagen. In de twee seizoenen daarna – in 2019 nog belofte, vanaf 2020 prof bij Uno-X – stapelt Leknessund topresultaten bijeen in zware U23- en 2.2-rittenkoersen.Zo eindigt hij in 2019 als tweede in Gent-Wevelgem U23 (achter Jonas Rutsch), als tweede in het Circuit des Ardennes (achter prof Alexander Kamp) en als tweede in de Ronde de l’Isard (achter Andrea Bagioli). Wel wint de Noor op straffe wijze de Vredeskoers, waar hij Pogačar opvolgt als winnaar. In 2020 doet hij dat over in de zware Giro della Regione Friuli Venezia Giulia.

Met adelsbrieven stapt hij vervolgens over naar het Nederlandse Team DSM. Na een jaar wennen in 2021, acclimatiseerde Leknessund in 2022. Hij werd onder meer elfde in Parijs-Nice, won een rit en werd dertiende in de Ronde van Zwitserland, reed op verdienstelijke wijze de Tour de France uit en won vervolgens na een sterke solo in de slotrit ook de Arctic Race of Norway. Dit jaar noteren we in aanloop naar de Giro een twintigste plek in de UAE Tour, een achttiende stek in Tirreno-Adriatico en een 26ste plaats in de Ronde van het Baskenland. Door omstandigheden miste hij vervolgens de Tour of the Alps. Nu gaat hij op jacht naar dagsucces in Italië.

Team DSM koos ervoor om Leknessund rustig te brengen. “Ik zit hier nu ruim twee jaar en zie een mooie ontwikkeling”, vertelt de Noor zelf. “Het eerste jaar had ik echt tijd nodig om te wennen aan de WorldTour. Afgelopen seizoen hadden we onszelf ten doel gesteld om mijn programma zwaarder te maken, met bijna uitsluitend WorldTour-koersen en de Tour. Door twee goede hoogtestages kon ik het niveau halen dat ik had. Voor mezelf was dat het teken dat ik de goede kant op beweeg. Op dit punt in mijn carrière is de Giro die er nu aankomt, echt een heel mooie koers voor mij. Tot op heden verloopt alles volgens het plan dat we in 2020 hebben opgesteld.”

Nalatenschap Thymen Arensman

Voor 2023 lijkt het de logische ontwikkeling dat Leknessund opstapt naar het niveau waarop Arensman vorig jaar acteerde. Maar dat staat voorlopig in de ijskast, vertelt de Noor aan WielerFlits. “Dit seizoen wil ik vooral proberen om van mijn topniveau mijn basisconditie te maken. Daarmee bedoel ik dat ik over een heel jaar het niveau wil halen, dat ik vorig jaar liet zien in de Ronde van Zwitserland, de Tour en de Arctic Race. Als opnieuw alles volgens plan verloopt, verwacht ik aan het einde van het jaar stabiele resultaten te hebben neergezet. Ik heb ook meer verantwoordelijkheid dit jaar. Dat is ook iets waar ik doorheen het seizoen klaar voor moet zijn.”

Dat wil niet zeggen dat de jongeling zich nu meer op klassementen richt. “Dat bekijk ik per koers, want het ligt eraan hoe ik mezelf voel. Als ik de kans zie om een goed klassement te rijden, dan ben ik supergemotiveerd om daarvoor te gaan. Maar ik doe rustig aan. Vorig seizoen hebben we ook een aantal keer een klassement proberen te rijden. Daar kwam ik erachter dat het me ook goed ligt als ik vrijer kan koersen, zonder dat ik op mijn klassement moet letten. Tegelijkertijd gaven die kansen mij het vertrouwen dat ik daadwerkelijk met de beste renners mee kan op mijn beste dagen. Al neemt dat niet weg dat ik ervoor ga als ik een keer kort in het klassement sta.”

“Ik weet ook nog niet in wat voor renner ik mezelf wil ontwikkelen”, gaat hij verder. “Op mijn beste dagen kan ik de besten volgen, maar ik geniet ook echt van de koerswijze om voor ritzeges te gaan. Met de geplande trainingen dit jaar, kan het beide kanten op. Ik moet simpelweg mijn fysieke niveau verder omhoog tillen. Ik ben een grote jongen, dus moet ik veel meer watts per kilogram wegduwen. Dat is in de basis wat ik verder moet ontwikkelen. En als je voor een klassement gaat, mag je geen tijd verliezen. Daarvoor moet je altijd aan staan. Ook dat is iets wat ik in 2023 onder de knie moet krijgen, want dat vergt ook een mentale stap in mijn ontwikkeling.”

Aanvallen in de Giro

Die leerpunten uit zijn persoonlijke ontwikkelingsplan gaat Leknessund in de Giro in ieder geval nog niet ten uitvoer brengen. Team DSM start zonder klassementsambities en jaagt op dagsucces. En daar is de Noor content mee. “Je moet enorm geconcentreerd zijn om geen tijd te verliezen voor een klassement en koersen om zo veel mogelijk energie te besparen. Dat ben ik niet gewend. Je kunt dan ook niet volle bak aanvallen, terwijl dat wel is waarvan ik houd. Als er zich een kans voordoet, wil ik daarvoor proberen te gaan. Soms levert dat iets op, soms niet. De laatste twee jaar zijn er gave wedstrijden geweest. De onverwachte manier van koersen ligt mij.”

En dus kunnen we Leknessund de komende weken waarschijnlijk veelvuldig zien aanvallen. “De Tour was vorig jaar supertof, daar heb ik echt van genoten. Maar de Giro ligt mij als renner dit jaar misschien nog wel beter. Ik kijk er echt naar uit. Ik heb hier een vrijere rol dan ik in de Tour met Romain Bardet zou hebben, wat overigens ook heel waardevol is. Voor nu lijkt het me alleen beter om mezelf te focussen op ritzeges. Daar heb ik vorig jaar succes mee behaald en voor mij is het ook niet logisch om nu voor een klassement in de Giro te gaan. Ik vind dat geen realistisch doel. Daarom kan ik meer motivatie opbrengen om voor dagsucces te gaan, dat is wél iets haalbaars.”