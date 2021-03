Andreas Kron wint sprint van kopgroep in openingsrit Catalonië

Andreas Kron heeft de openingsetappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De jonge Deen van Lotto Soudal was na ruim 178 kilometer de beste van een kopgroep van vier, die op ruim twintig kilometer van de finish was weggereden. Hij versloeg Luis Léon Sánchez, Rémy Rochas en Lennard Kämna. Bovendien is Kron de eerste leider in de WorldTour-rittenkoers.

Moniquet in de kopgroep

De kopgroep van de dag bestond uit een kwartet aan renners. Natnael Berhane (Cofidis), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi) en Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) kregen niet meer dan vijf minuten voorsprong van BORA-hansgrohe, dat het peloton leidde. Slecht nieuws was er voor Pieter Serry. Na dertig kilometer moest hij opgeven vanwege een valpartij.

Het verschil tussen de kopgroep en het peloton schommelde daarna lange tijd tussen de drie en vier minuten, maar BORA-hansgrohe bracht in dienst van kopman Peter Sagan het verschil langzaam terug. Op de zwaarste klim van de dag, de Santa Fe del Montseny van eerste categorie, nam Movistar plots het commando over. Het peloton werd daardoor flink uitgedund. Voor Peter Sagan ging het echter veels te hard, de nummer vier van Milaan-San Remo parkeerde acht kilometer onder de top. Later loste ook Chris Froome.

Movistar slokt Moniquet op

In de kopgroep was het Moniquet die na een dubbele demarrage alleen overbleef op de Santa Fe del Montseny. De 23-jarige neoprof reed stevig door en kwam met een voorsprong van twintig seconden over de besneeuwde top, waardoor hij tien bergpunten pakte. Niet veel later werd een moegestreden Moniquet ingerekend door het peloton. Movistar hield ook in de afdaling een stevig tempo aan, maar stopte op het vlakke plots met rijden. Omdat geen enkele ploeg de controle had, viel het even stil.

Vier aanvallers in de finale

Diverse aanvalspogingen volgden, maar onder meer Geraint Thomas, Fausto Masnada en Chris Harper kwamen niet weg. Luis Léon Sánchez (Astana-Premier Tech), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Andreas Kron (Lotto Soudal) en Rémy Rochas (Cofidis) vonden elkaar wel op ruim 20 kilometer van de meet. De vier reden ruim een halve minuut weg van het uitgedunde peloton, waar een achtervolging moeilijk op gang kwam. Op de top van de laatste klim van de dag, de Port de Collsacreu op 16 kilometer van de finish, was het verschil 25 seconden.

In de laatste dalende kilometers richting Calella bleef de voorsprong schommelen rond de halve minuut, ondanks werk van BikeExchange. Sterker nog, het kwartet aan kop breidde de voorsprong zelfs uit naar 45 seconden. INEOS Grenadiers stak in de laatste vijf kilometer ook nog een handje toe, maar de voorsprong van de vier vluchters bleek meer dan voldoende om te strijden voor de ritzege.

Sprint om de ritzege

Kämna probeerde op twee kilometer weg te geraken van zijn medevluchters, maar hij kreeg die ruimte niet. Bij het ingaan van de laatste kilometer werd vooraan serieus gepokerd, maar het draaide uit op een sprint. Rochas ging die als eerste aan, maar het was de Deen Andreas Kron die vanuit het laatste wiel over de snelste sprint beschikte.

In het peloton eiste Dion Smith (BikeExchange) de vijfde plaats op. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) werd zevende; hij was daarmee de beste Nederlander in de daguitslag.

Dinsdag gaat de Ronde van Catalonië verder met een individuele tijdrit, met Kron dus in de leiderstrui.