Andrea Vendrame trekt goede vorm door met ritwinst in La Route d’Occitanie

Andrea Vendrame heeft de eerste etappe van La Route d’Occitanie winnend afgesloten. De Italiaan van AG2R Citroën, onlangs nog ritwinnaar in de Giro d’Italia, wist in Lacaune les Bains uit de greep te blijven van het uitgedunde peloton. Vendrame is ook de eerste leider in de Franse ronde.

La Route d’Occitanie ging vandaag van start als laatste Franse voorbereidingskoers op de Tour de France. De eerste rit voerde de renners door het noordwesten van de regio. Met 2.800 hoogtemeters in 156,5 kilometer was het een verraderlijke etappe, maar toch leek een sprint tussen de snelle mannen een realistisch scenario. Halverwege de etappe was de Col de Fontfroide (11,8 km aan 6,6%) de grootste hindernis van dag, maar ook in de finale waren de wegen allesbehalve vlak.

Zeven vluchters kiezen het ruime sop

Om iets over 12.00 uur werd in startplaats Cazouls-Lès-Béziers het startschot gelost voor de openingsrit. Zeven renners kozen al vroeg het hazenpad. Met Carlos Garcia (Equipo Kern Pharma), Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) en Garikoitz Bravo (Euskatel-Euskadi) kleurde de vroege vlucht overwegend Spaans, terwijl ook de Nederlander Alex Molenaar (Burgos-BH), Duitser Juri Hollmann (Movistar), Fransman Julien Duval (AG2R Citroën) en Kazach Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) in de vlucht zaten.

Het peloton liet begaan en dus liep de voorsprong al snel op tot iets meer dan zes minuten, maar na verloop van tijd besloten Groupama-FDJ en EF Education-Nippo zich met de achtervolging te bemoeien. De Franse formatie had snode plannen met rappe man Arnaud Démare en de Amerikaanse ploeg dacht een kans te maken met de sterke en snelle Deen Magnus Cort. Op de flanken van de Col de Fontfroide ging het voor de meeste sprinters, waaronder Démare, echter te snel.

Col de Fontfroide zorgt voor slachtoffers

De Franse kampioen moest al vrij snel afhaken en ook Eduard-Michael Grosu en Lucca Mozzato werden in de problemen gemeld, terwijl INEOS Grenadiers en Cofidis een strak tempo reden richting de top van de zwaarste beklimming van de dag. Voor Démare en consorten was het zaak om de schade zoveel mogelijk te beperken, in de hoop in de finale weer aan te sluiten. Intussen probeerde de ervaren Stéphane Rossetto (St Michel-Auber93) vanuit het uitgedunde peloton de oversteek te maken naar de vroege vluchters.

Rossetto vertrok met bijzonder veel zwier, maar kwam zichzelf ook weer tegen en werd zo weer opgeslokt door de tweede groep. In de kopgroep deed Cuadros goede zaken voor de bergtrui door als eerste boven te komen op de Col de Fontfroide, het peloton volgde op de top op iets meer dan één minuut. Molenaar en Garcia waren inmiddels weer ingerekend door de grote groep, waardoor we met vijf vluchters begonnen aan de laatste zestig kilometer. Démare werd inmiddels op vier minuten gemeld en kon een streep zetten door zijn ambities.

Vendrame op jacht naar ritwinst

De laatste overlevers van de vroege vlucht werden ruim voor de finish bedankt voor bewezen diensten, maar niet veel later reden er weer twee renners voorop. Andrea Vendrame, onlangs nog ritwinnaar in de Giro d’Italia, sprong weg en kreeg bijval van de Eritrese klimmer Merhawi Kudus. Vendrame en Kudus werkten goed samen, wisten zo een mooie voorsprong bijeen te fietsen en dus moesten de sprintersploegen een tandje bijschakelen. Met nog ruim vijf kilometer te gaan besloot Vendrame Kudus overboord te gooien.

De Italiaan van AG2R Citroën kende blijkbaar een begenadigde dag en begon met een mooie bonus aan de laatste drie kilometer. In de achtervolgende groep was het alle hens aan dek, maar de mannen van EF Education-Nippo kwamen te laat en zo moest Magnus Cort genoegen nemen met de tweede plaats, achter Vendrame. Die laatste wist in de slotkilometers namelijk knap stand te houden en boekte zo een nieuwe zege voor zijn Franse werkgever.

