Andrea Vendrame: “Ik wil een Touretappe winnen”

Andrea Vendrame had in 2021 een uitstekend jaar met onder andere een ritzege in de Giro d’Italia. Voor komend seizoen heeft de Italiaan ook grote plannen. “Ik wil een Touretappe winnen”, vertelt hij aan Bici.pro.

Welke grote ronde de Italiaan komend jaar rijdt is nog niet bekend, maar hij hoopt dus op de Ronde van Frankrijk. “We moeten kijken of ik de Giro en de Vuelta doe, de Giro en de Tour of alleen de Tour. Ik moet toegeven dat ik mijn ogen op de Tour heb. Ik wil daar ook een ritzege boeken en op die manier de weg openen voor de trilogie: een ritzege in alle drie de grote ronden.”

“Bovendien is een etappe winnen in de Ronde van Frankrijk ook voor de ploeg erg belangrijk. Als je ze een ritzege schenkt in hun thuisronde, betekent dat echt iets”, vertelt de renner van AG2R Citroën, die ook een uitgebreid voorjaarsprogramma rijdt. Hij zal onder andere deelnemen aan Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Geen Luik-Bastenaken-Luik vanwege Van Avermaet

Luik-Bastenaken-Luik staat vooralsnog dus niet op Vendrame zijn programma, maar hij hoopt zelf dat daar nog verandering in komt. “Luik zou een goede wedstrijd voor mij kunnen zijn, maar het team is het daar niet mee eens. In het team hebben ze hun eigen filosofie en voor de klassiekers kiezen ze ervoor om slechts één kopman op te stellen, Greg Van Avermaet.”

“Maar als je naar de grote ploegen kijkt – INEOS, UAE, Quickstep – zie je dat ze allemaal meerdere speerpunten hebben. Ach, wat kan ik zeggen: het is de Franse manier van werken. Maar wielrennen verandert en wellicht verandert het team op een zeker moment ook van denkwijze”, spreekt de 27-jarige renner zijn hoop uit.