Andrea Vendrame blijft langer bij AG2R La Mondiale dinsdag 6 oktober 2020 om 18:23

Andrea Vendrame zal ook de komende seizoenen uitkomen voor AG2R La Mondiale. De snelle Italiaan heeft zijn contract verlengd tot eind 2023. “Ik voelde me onmiddellijk thuis bij deze ploeg. Ik hoop dit jaar nog een wedstrijd te winnen”, aldus Vendrame.

De 26-jarige Italiaan, die voor twee jaar heeft bijgetekend, kwam in de winter van 2019 over van Androni Giocattoli – Sidermec. Vendrame won vorig seizoen nog de onverharde eendagskoers Tro Bro Léon en een etappe in de Ronde van de Sarthe. Dit jaar is hij nog op zoek naar een zegeruiker.

Vendrame heeft dit seizoen iets met vierde plaatsen. Zo wist hij in 2020 net geen podiumplaatsen te versieren in de Trofeo Laigueglia en Parijs-Camembert en op het Italiaans wegkampioenschap in Cittadella. Vandaag deed Vendrame mee om de knikkers in de Giro d’Italia, maar hij strandde nog maar eens op de vierde plek.

“Ik ben zo blij met een verlenging van twee seizoenen. Het laat zien dat de ploegleiders het volste vertrouwen in mij hebben. Het geeft me ook de kans om rustig verder te werken en nog beter te worden. Ik heb dit seizoen al zoveel ereplaatsen verzameld, ik hoop dit jaar echt nog een keertje te winnen. Waarom niet in de Giro?”