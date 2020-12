Andrea Vendrame aangevallen door agressieve automobilist

Andrea Vendrame is afgelopen maandag tijdens een trainingsritje aangevallen door een agressieve automobilist. “Het was echt een absurde situatie”, zo laat de renner van AG2R Citroën Team weten in gesprek met de lokale krant Il Gazzettino.

“Ik fietste maandag rond 10.00 uur van Santa Lucia naar Conegliano toen er plots een grote auto opdook”, doet de 26-jarige Vendrame zijn verhaal. “Ik werd geblokkeerd door deze auto, waarna de bestuurder uitstapte en mij op het gezicht sloeg. Ik wist echt niet hoe ik moest reageren. Het was een absurde situatie.”

“Ik meen me wel te herinneren dat zijn raam openstond, maar het is moeilijk om iets te horen met al die winterkledij en bijbehorende attributen zoals mijn helm, zonnebril en oorwarmers. Ik besloot uiteindelijk te stoppen, anders had hij me misschien wel aangereden. Na enkele seconden besloot ik mijn telefoon te pakken en foto’s te maken.”

Aangifte

Vendrame zal binnenkort naar de politie stappen om aangifte te doen. “Ik hoop dat ik getuigen kan vinden. Het was een man van in de veertig en hij sprak met een Venetiaans accent. Hij reed die maandag in een Volvo”, aldus Vendrame, die vier jaar geleden al eens werd aangereden door een auto. “Ik knalde toen met mijn hoofd door een ruit.”

“Ik heb sindsdien grote littekens in mijn gezicht en nu is mijn gezicht ook aan dezelfde kant opgezwollen. Ik heb daarom een baard om de littekens te verbergen.” Vendrame roept mensen op respect te hebben voor medeweggebruikers. “Het is tijd dat iedereen beseft dat de weg van ons allemaal is. Het heeft geen zin om over veiligheid te debatteren als er geen respect is.”