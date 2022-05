Andrea Pasqualon zegeviert voor het eerst in bijna drie jaar tijd: “Eindelijk kan ik weer winnen”

Andrea Pasqualon won donderdagmiddag het Circuit de Wallonie na ruim twee en een half jaar te hebben drooggestaan. De 34-jarige Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert won voor het laatst tijdens de vijfde rit van de Tour Poitou-Charentes 2019. Na afloop was een lach niet van zijn gezicht te krijgen. “Ik ben zo blij dat ik eindelijk weer kon winnen”, vertelt hij in het flashinterview.

“Dit was de perfecte race voor mij”, gaat de Italiaan verder. “Deze koers past me goed, ook deze aankomst. Daardoor ging ik met veel vertrouwen van start. Op voorhand wist ik dat Philippe Gilbert hier een van de favorieten was. Toen hij aanviel met die jongen van Cofidis (Axel Zingle, red.), hadden we een gat .Ik wachtte tot Gilbert de bres zou dichten, maar daar had hij de benen niet voor. Toen probeerde ik het zelf en met iemand voor me had ik een punt om naartoe te rijden. Dankzij mijn goede benen kon ik uiteindelijk in de laatste vijftig meter winnen, nadat het bijna drie jaar niet gelukt was. Ik ben hier echt heel blij mee!”

Pasqualon reed de Waalse wedstrijd als voorbereiding op de Tour de France, waar hij komende zomer als lead out voor Alexander Kristoff aan het werk gaat. In de Giro d’Italia die nu bezig is, is Intermarché-Wanty-Gobert ook al sterk op dreef. Net als dit voorjaar. “We zijn in deze periode opnieuw heel sterk met de ploeg. Vandaag hebben ze mij uitstekend geholpen. Dat deze wedstrijd ook nog in Wallonie is, maakt het nog mooier. Hier komen veel van onze sponsors vandaan. Dit is een van onze thuiskoersen. Voor ons was het belangrijk om hier te winnen, dus dit is er zeker eentje voor heel de Intermarché-familie.”