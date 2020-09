Andrea Bagioli wint aankomst bergop in Settimana Internazionale woensdag 2 september 2020 om 15:51

Andrea Bagioli heeft de tweede etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartoli gewonnen. In Sogliano al Rubicone, waar de streep lag na een klim, klopte de Italiaan van Deceuninck-Quick Step Jhonatan Narváez en Nicola Conci in een sprint. Bagioli is tevens de nieuwe leider.

Na de eerste dag, die was opgedeeld in een rit in lijn en een ploegentijdrit, mocht Mikkel Frøhlich Honoré in de rode leiderstrui aantreden voor de tweede etappe. De heuvelrit over 166,5 kilometer ging van start in het toeristische Riccione, waarna de route het binnenland introk richting de vier slotronden rond aankomstplaats Sogliano al Rubicone, van elk 23,6 kilometer. De slotklim naar de streep was daarin steeds de scherprechter.

Vroeg in de etappe reden vijf renners weg, te weten Jumbo-Visma’s Maurice Ballerstedt, Umberto Marengo, Jon Irisarri, Jesús Ezquerra en Antonio Di Sante. Ballerstedt was van dit vijftal op de 28e plaats de best geklasseerde, op achttien seconden van Honoré. Na 118 kilometer moesten eerst Marengo en Ballerstedt vooraan lossen, en op dertig kilometer van de streep waren ook de andere vluchters Irisarri, Ezquerra en Di Sante bijgehaald.

Mosca opent de finale

Met een uitgedund en langgerekt peloton werd begonnen aan de laatste omloop rond Sogliano al Rubicone. Op twintig kilometer van de streep opende Jacopo Mosca de finale en rode trui Honoré sprong mee. Dat liet het peloton niet gebeuren en even later waren de aanvallers weer bijgehaald. Op twee kilometer van de streep deed Jefferson Cepeda van de Caja Rural-ploeg een gooi naar de overwinning, maar ook de Ecuadoraan zou niet winnen.

Uiteindelijk bleef Andrea Bagioli Jhonatan Narváez en Nicola Conci voor in een sprintje bergop. De 21-jarige Italiaan verkeert in hoogvorm, want onlangs in de Tour de l’Ain versloeg hij Primož Roglič op de openingsdag. Sindsdien was hij ook al vijfde in de Giro d’Emilia en reed hij in het Italiaans kampioenschap naar de achtste plaats. Bagioli neemt tevens de rode leiderstrui over van zijn ploeggenoot Honoré.