Andrea Bagioli maanden uitgeschakeld na knieoperatie

Andrea Bagioli zal enkele maanden niet in actie komen namens Deceuninck-Quick-Step. De beloftevolle Italiaan staat voor een revalidatie van drie tot vier maanden na een knieoperatie, zo meldt zijn werkgever vandaag.

De 22-jarige Bagioli begon het jaar uitstekend met winst in de Royal Bernard Drome Classic, maar na een valpartij in de Trofeo Laigueglia (3 maart) begon de ellende voor de coureur van Deceuninck-Quick-Step. Bagioli kwam lelijk ten val in de Italiaanse eendagskoers en liep daarbij een wond in zijn gezicht op.

Succesvolle operatie

Vanaf dat moment kreeg Bagioli echter ook last van zijn linkerknie en bleek de talentvolle Italiaan niet in staat om wedstrijden te betwisten. In overleg met de medische staf van Deceuninck-Quick-Step werd uiteindelijk besloten om een kleine operatie uit te voeren. De operatie is met succes verlopen.

Bagioli moet nu drie weken volledig rusten en mag daarna weer beginnen met het trainen op de rollers. De renner hoopt eind juli of begin augustus weer een rugnummer op te spelden. Bagioli stond overigens op de planning voor de Amstel Gold Race, maar er kan nu een streep door zijn naam.