donderdag 5 oktober 2023 om 16:27

Andrea Bagioli: “Heel blij om met deze zege afscheid te nemen van Soudal Quick-Step”

Andrea Bagioli schreef donderdag de Gran Piemonte op zijn naam. Kwam de zege als een verrassing? “Het verrast me niet, want de vorm was goed in de laatste koersen”, aldus de Italiaan van Soudal Quick-Step in het flashinterview na afloop.

“Vandaag gingen we dan ook voor de overwinning”, vervolgde Bagioli. “Het was een heel snelle start met negentig vlakke kilometers vanuit het vertrek. Het was zwaar om de vlucht te controleren. We hadden Dries (Devenyns, red.) mee. Op de laatste beklimming deed Catta (Mattia Cattaneo, red.) geweldig werk. Op het laatste, kleine klimmetje gingen we ervoor en daarna reden we vol door. Het peloton was steeds niet ver. Maar het werd een sprint tussen ons en ik won.”

“Het is heel mooi”, zei Bagioli, die vanaf 2024 uit zal komen voor Lidl-Trek, over zijn zege. “Volgend jaar verlaat ik de ploeg waar ik mijn eerste vier jaar als prof heb doorgebracht. Ik ben heel blij dat ik afscheid kan nemen met deze zege.”