Andrea Bagioli derde in Cullera: “Ik had vertrouwen in mijn kansen”

In het spoor van ritwinnaar Magnus Cort en Primož Roglič eindigde Andrea Bagioli knap als derde in de zesde etappe van de Vuelta a España. De jonge Italiaan van Deceuninck-Quick-Step kon na afloop alleen maar tevreden zijn met zijn uitslag op de Alto de la Montaña de Cullera.

De 22-jarige Bagioli liet op de steile slotklim zien dat het met de vorm wel snor zit. “Ik had vertrouwen in mijn kansen. De ploeg werkte erg hard voor me. De klim was zwaar met geen enkel herstelmoment. Ik voelde me goed en gaf alles, ondanks dat we voluit moesten koersen in de laatste zeventig kilometer.”

“Ik ben tevreden met deze podiumplaats, maar een zege was natuurlijk nog beter geweest. Het is onze derde podiumplaats sinds de start van de Vuelta. We hopen op meer goede resultaten in de komende dagen”, klonk het na afloop van de etappe. Bagioli staat nu overigens 35ste in het klassement, op net geen vijf minuten van leider Roglič.

Bagioli was dit seizoen lange tijd uitgeschakeld vanwege een zware smakker in de Trofeo Laiguelia begin maart. De Italiaan moest maanden revalideren van een hardnekkige knieblessure en moest zelfs onder het mes, maar liet in aanloop naar de Vuelta al een stijgend vormpeil zien. In de Tour de l’Ain werd hij namelijk vierde in de eindstand.