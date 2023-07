Vijfde rit Tour de Wallonie geneutraliseerd door onduidelijkheid over parcours

De vijfde etappe van de Tour de Wallonie is op ongeveer 30 kilometer van de finish geneutraliseerd. In volle finale was er verwarring over de te volgen route in het gebied van het Drielandenpunt, waardoor overal groepjes rondreden. Daarop werd de koers stilgelegd.

Op het moment van de neutralisatie reed Soudal Quick-Step-renner Mauro Schmid solo vooruit. Hij was onderdeel van de kopgroep van de dag en daaruit weggereden in de finale, maar moest ook halt houden. Het peloton werd achter hem stilgezet, waarna Schmidt zijn weg mocht vervolgen met 25 kilometer te gaan en een voorsprong van ongeveer 30 seconden.

La course est neutralisée car certains coureurs ont pris la mauvaise route ! 😲 #RTLsports pic.twitter.com/I1reWV8LcL — RTL sports (@RTLsportsbe) July 26, 2023

Suite à une erreur de parcours, la course est neutralisée.#ethiastourdewallonie23 — Tour de Wallonie & GP Wallonie (@tourdewallonie) July 26, 2023