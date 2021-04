André Greipel op jacht naar ritwinst in Ronde van Turkije

Istael Start-Up Nation rekent in de Ronde van Turkije onder meer op André Greipel. De inmiddels 38-jarige Duitse sprinter hoopt in de meerdaagse rittenkoers etappes te winnen. Voor het klassement is het uitkijken naar de jonge Australiër Sebastian Berwick.

Greipel ziet meerdere kansen voor de snelle mannen en kan in Turkije rekenen op een eigen sprinttrein. “In de voorbije wedstrijden stonden we ook al met een dergelijke sprinttrein aan de start. Je bent nooit klaar met finetunen, maar we weten dat we op elkaar kunnen vertrouwen. Ik hoop dat we in Turkije meerdere sprintkansen krijgen.”

Met Davide Cimolai en Rick Zabel stuurt de ploeg nog twee rappe mannen naar Turkije, maar de ervaren Greipel is de eerste keus als het op sprinten aankomt. Aan hardrijders Matthias Brändle en Alex Dowsett om Greipel zo goed mogelijk door de hectische finales te loodsen. Cimolai en Zabel moeten de kopman dan weer goed afzetten in de laatste kilometer.

De eerder genoemde Berwick en Guy Sagiv vervolledigen de selectie. De 21-jarige Berwick is op papier de enige klimmer en zal waarschijnlijk een vrije rol krijgen in de lastige ritten. De Australische neoprof brak begin 2020 door met een tweede plaats in de Herald Sun Tour, achter de latere Giro-revelatie Jai Hindley. Het leverde hem een WorldTour-contract op.

Selectie Israel Start-Up Nation voor Ronde van Turkije (11-18 april)

Sebastian Berwick

Matthias Brändle

Davide Cimolai

Alex Dowsett

Guy Sagiv

Andre Greipel

Rick Zabel