Andermaal net niet voor Raymond Kreder in Tour of Thailand, Mohd Harrif Saleh wint

De derde etappe van de Tour of Thailand is gewonnen door Mohd Harrif Saleh. De Maleisiër haalde het in een massasprint voor Nederlander Raymond Kreder, die al voor de derde dag op rij op het podium eindigt. Kreder neemt dankzij deze podiumplaatsen wel de leiderstrui over van Alan Banaszek.

De etappe in Thailand was 117 kilometer lang en liep van en naar Sakhon Nakhon. Gisteren lag de aankomst ook al in het fraai genaamde Sakhon Nakhon. Onderweg moest er een heuvel beklommen worden, maar die was met 4,8 kilometer aan 3% gemiddeld zeker niet onoverkomenlijk. Een massasprint moest voor de derde dag op rij beslissen wie zijn handen in de lucht kon steken in Thailand.

De voorbije twee dagen ging de winst telkens naar de ploeg HRE Mazowsze Serce Polski. Op de eerste dag won Marcelli Boguslawski, op de tweede dag was de winst weggelegd voor Alan Banaszek. Tweemaal zette hun ploeg een zeer sterke lead-out neer, maar vandaag grepen ze dan toch naast de overwinning. Het was Saleh van Terengganu Polygon die kon winnen in Sakhon Nakhon. Kreder reed als tweede over de finish, Mohd Elmi Jumari werd derde.