Amy Pieters zegeviert in The Women’s Tour

Amy Pieters heeft de tweede etappe van The Women’s Tour achter haar naam gezet. Het was voor de Nederlandse renster van SD Worx haar derde wegzege van het jaar, nadat ze Nokere Koerse en het nationaal kampioenschap op de VAM-berg al wist te winnen.

De tweede etappe ging over 102,2 kilometer en werd grotendeels verreden op een lokale ronde door en rond Walsall, die negen keer moest worden afgelegd. De klim Barr Beacon (1,2 km aan 5,7%) was daarin steeds de scherprechter. Nadat deze klim voor de laatste keer omhoog was gereden, was het nog zesenhalve kilometer naar de finish. Daarmee kregen de rensters net als gisteren een heuvelachtige rit voor de wielen geschoven.

In de laatste tien kilometer kwam een kopgroep tot stand met daarbij onder anderen de SD Worx-ploeggenoten Amy Pieters en Demi Vollering, en Maaike Boogaard. Uiteindelijk bleef deze groep vooruit en moest de winnares van voren worden gezocht. Aan de aankomst in Walsall was het Nederlands kampioen Amy Pieters die Clara Copponi en Sheyla Gutiérrez te snel af was. Audrey Cordon-Ragot en Elise Chabbey maakten de top-5 compleet.