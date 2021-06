Amy Pieters wint haar eerste Nederlandse wegkampioenschap

Amy Pieters grossierde al in top 5-klasseringen op het NK wielrennen, maar winnen deed ze nog nooit. Daar bracht de renster van SD Worx vandaag verandering in. Na 124 kilometer koers kwam ze solo als de nieuwe Nederlandse wegkampioene boven op de VAM-berg.

Het 124,1 kilometer lange parcours van het NK was identiek aan vorig jaar: een lokale ronde van 7,3 kilometer over de VAM-berg, die door de vrouwen zeventien keer moest worden afgelegd. Elke ronde werd de ‘Col du VAM’ van twee kanten omhoog gereden. Eerst een klim van 200 meter aan 12 procent, na de passage door het dorp Drijber een gedeeltelijke kasseiklim van 500 meter naar de finishstreep.

Om kwart voor elf werd het 92 koppige peloton op gang gebracht. Anna van der Breggen stond als titelverdedigster aan het vertrek en schoof al in de eerste ronden van de wedstrijd naar voren. Het waren in het begin van de koers vooral Jumbo-Visma en SD Worx die het tempo bepaalden. Achterin het peloton stond al snel de poort open en na vier ronden was eenderde van de groep al inmiddels gelost.

Van Haaften geeft aanzet voor sterke kopgroep

Kirstie van Haaften was de eerste echte aanvalster. De jonge renster van Parkhotel Valkenburg reed in de vijfde ronde weg en pakte in haar eentje meer dan een minuut voorsprong. Het was echter nog een lange weg naar de streep en na zeven ronden ontstond vooraan een omvangrijke kopgroep. Onder anderen de favorieten Anna van der Breggen, Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Lucinda Brand en Marianne Vos hadden de slag niet gemist.

Van der Breggen en Vollering hadden ook hun ploeggenotes Amy Pieters en Lonneke Uneken vooraan, Brand had Shirin van Anrooij bij zich, Vos werd omringd door Jip van den Bos, Nancy van der Burg en Karlijn Swinkels. De andere namen vooraan waren Floortje Mackaij, Lorena Wiebes, Jeanne Korevaar, Sabrina Stultiens, Belle de Gast, Van Haaften en Pien Limpens. Ook Silke Smulders zat mee, maar de renster van Lotto Soudal viel weg door materiaalpech.

Net na halfkoers splitste de kopgroep; Pieters, Stultiens, Van Anrooij, Van Haaften, Van der Burg en Swinkels reden met elkaar verder, terwijl de overige aanvalsters met daarbij de grote namen werden ingerekend door het peloton. Met nog zeven ronden te gaan was de voorsprong van de kopgroep opgelopen tot een minuut. Van Haaften, de eerste aanvalster van de dag, loste dan van voren en liet zich door het grote pak inlopen.

DSM neemt de kop in het peloton

Team DSM nam vervolgens de controle in het peloton. De ploeg zat eerst al met Mackaij en Wiebes in de kopgroep, maar zette nu twee vrouwen op kop in de achtervolging op de vluchters. In de ronden daarna probeerde Femke Markus naar de kop toe te rijden, maar het was een ongelijke strijd voor de renster van Parkhotel Valkenburg. Ze dreigde met haar tegenaanval in de chasse patate terecht te komen.

Met nog vier ronden te gaan schoot plots het peloton in gang. Annemiek van Vleuten was naar de kop van de groep gekomen en draaide de gastoevoer vol open. Daardoor werd een hap uit de voorsprong van de kopgroep genomen. Maar zodra de Movistar-renster zich aan de kant zette, legden de rensters van SD Worx, onder wie Van der Breggen, de koers weer lam omdat zij met Amy Pieters een ploeggenote vooraan hadden.

Het was een terugkerend patroon in de koers. De kopgroep begon met ruim anderhalve minuut voorsprong aan de laatste twee ronden, waarna op het eerste klimmetje van 200 meter Pieters van achteruit demarreerde bij haar medevluchters vandaan. De Europese kampioene van 2019 pakte meteen een gaatje en bij het ingaan van de laatste ronde had ze al driekwart minuut op de andere vluchters te pakken.

Pieters kwam niet meer in de problemen en reed na ruim drie uur koers solo als winnares over de streep. Twee jaar na haar Europese wegtitel won de 30-jarige renster zo haar eerste nationale wegkampioenschap. Tweeënhalve minuut later legde Van der Burg beslag op het zilver, het brons was voor haar Jumbo-Visma-ploeggenote Swinkels. Van Anrooij moest genoegen nemen met de vierde plek.