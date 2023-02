Amy Pieters moet in haar revalidatie dealen met tegenslagen

Het is een tijdje stil geweest rondom Amy Pieters en dat heeft zijn redenen. Tijdens haar revalidatie kan het ook wel eens minder gaan. Dit heeft voornamelijk te maken met een aantal tegenslagen die de Nederlands kampioene van 2021 te verwerken kreeg.

Pieters heeft in een korte periode meerdere epileptische aanvallen gehad die haar herstel geen goed hebben gedaan. Zij heeft hierdoor een terugval gekregen in haar mobiliteit en ook gaat, door de aangepaste medicatie, haar motivatie tot herstel wat moeizaam. Dit is voor haar, maar ook zeker voor iedereen die met haar werkt en omgaat, een lastige periode.

Pieters kan nu wel met een duidelijke ja en nee antwoorden, maar echt een gesprek in zinnen voeren gaat helaas nog niet. Communiceren doet zij vooral nog met gezichtsuitdrukkingen. Er wordt nu gewacht totdat de medicatie weer zo is afgesteld dat zij de energie en motivatie weer terug krijgt om te werken aan de volgende stappen in haar revalidatie.

Pieters stapt nog steeds liever op de fiets om buiten een stukje te rijden, dan dat zij binnen op een hometrainer in de sportruimte zit. Er is vanuit de Amy Pieters Stichting een aangepaste fiets, en ook een systeem om te waarschuwen bij een epileptische aanval, voor haar aangeschaft. Dit zodat zij ook in de weekenden het fietsen als oefening thuis kan doen.

Lees meer: Amy Pieters zet eerste stappen sinds trainingsongeluk

Haar gemotiveerd krijgen en houden is erg belangrijk nu. Haar familie geeft aan dat ze hoop moeten blijven houden: “Hoop en motivatie dat Amy ons nog mooie resultaten gaat laten zien. Amy blijft immers onze kampioen.”

Meer informatie over de Amy Pieters foundation: www.amypieters.nl