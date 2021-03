Amy Pieters geeft zege cadeau: “Majerus verdiende deze overwinning”

Lachende gezichten bij SD Worx na afloop van de Omloop van de Westhoek. Christine Majerus won de Belgische eendagskoers, een overwinning die ze cadeau kreeg van Amy Pieters. De twee waren in de finale weggereden uit een kopgroep van acht. “Christine verdiende deze overwinning”, reageerde Pieters na afloop.

“Zij is volgens mij de grootste teamplayer”, aldus de winnares van Nokere Koerse afgelopen woensdag. “Ik rijd nu vijf jaar voor deze ploeg en al die tijd kon ik terugvallen op Majerus. Als je dan iets kan terugdoen, dan mag je daarover niet twijfelen. Daarom nam ik het besluit Christine voor te laten gaan en haar de zege te schenken.”

Majerus is erg blij met haar overwinning. “Dit mag je de perfecte wedstrijd van de ploeg noemen. Continue hadden we het gevoel dat we de koers onder controle hadden. In de finale reed Amy weg met zes andere rensters. Ik vond dat we in die groep sterker vertegenwoordigd moesten zijn, waardoor ik zelf nog de sprong naar de kopgroep maakte”, geeft de Luxemburgse aan.

‘Dit geeft enorm veel vertrouwen’

“In de voorlaatste ronde wilden Amy en ik kijken wie van de anderen nog sterk was”, blikt Majerus terug. “Toen ik na de inspanning achteromkeek, zag ik dat ik een gaatje had op Amy. Maar ik zag ook dat Amy weer een kloof had geslagen met de andere rensters. Het leek me daarom verstandiger om even te wachten op Amy zodat we met z’n tweeën naar de finish konden rijden.”

“Deze resultaten zijn zeker goed voor de moraal. Deze wedstrijd is geen WorldTour, maar als je ziet hoe sterk de ploeg als eenheid in deze Omloop van de Westhoek rijdt geeft dit wel enorm veel vertrouwen”, aldus Majerus.