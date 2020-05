Amy Pieters en Lonneke Uneken verlengen bij Boels-Dolmans vrijdag 22 mei 2020 om 11:35

Amy Pieters en Lonneke Uneken hebben hun contract bij Boels-Dolmans verlengd. De 28-jarige Pieters koerst ook de komende twee seizoenen voor de succesvolle vrouwenformatie, Uneken (20) tekent zelfs voor vier jaar bij. Boels-Dolmans gaat vanaf 1 januari 2021 verder als SD Worx Cycling Team.

Eerder maakten Olympisch kampioene Anna van der Breggen en voormalig wereldkampioene Chantal Blaak al bekend dat ze de ploeg in de toekomst trouw blijven. “Met Amy Pieters hopen we komend jaar ook op de Olympische Spelen in Tokio op de baan te scoren”, zo benadrukt sportief manager Danny Stam. “Op de koppelkoers is zij samen met Kirsten Wild hét te kloppen tweetal.”

Pieters staat niet alleen bekend als een succesvolle baanrenster. Zo won ze in het verleden al grote koersen als de Ronde van Drenthe, de Bretagne Classic en de Healthy Ageing Tour. Daarnaast is ze de regerend Europees kampioene na haar triomf in Alkmaar. Stam: “Ik ben ervan overtuigd dat zij zich op de weg ook nog tussen de wereldtop kan handhaven.”

Pieters: “Ik richt me in 2022 volledig op de weg”

Pieters zal zich aanvankelijk blijven focussen op het baan- en wegwielrennen. “Ik heb de laatste jaren gezien dat deze combinatie goed werkt. Juist door die combinatie ben ik op beide terreinen beter gaan presteren. Ik zal in 2021 ook wegwedstrijden rijden, maar als er een keuze moet worden gemaakt dan zal die altijd in het teken van Tokio staan.”

Pieters heeft wel bewust bijgetekend voor twee seizoenen. “Dan kan ik me in 2022 nog een volledig seizoen op de weg richten. Ik heb twee jaar lang de vrijheid gekregen van de ploeg om me zo goed mogelijk te richten op de baan. In 2022 hoop ik de ploeg daarvoor te bedanken met een sterk seizoen op de weg.”

Over Uneken: “Grootste talent in het Nederlandse vrouwenwielrennen”

Over Uneken is Stam bijzonder lyrisch. “Ze is amper 20 jaar, maar liet in de twee voorjaarskoersen in februari al direct zien dat ze met de beteren in het peloton mee kan. In zowel Omloop Het Nieuwsblad als de GP Samyn kon ze de finale kleur geven. Ik denk dat zij zich kan ontwikkelen tot de ‘nieuwe’ Chantal Blaak. Ze heeft dezelfde kwaliteiten en is enorm gedreven.”

Uneken is blij met het vertrouwen van de ploeg. “Een contract van liefst vier jaar is daar het bewijs van. Ik voelde me meteen thuis bij dit team. De eerste wedstrijden liepen meteen goed, wat absoluut naar meer smaakte. Ik heb geen moment getwijfeld over de aanbieding. Mijn eerste belangrijke richtpunt aan de horizon zijn de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.”