Amstel Gold Race wilde finishen op Maastrichtse Sint Pietersberg

Niet de Cauberg, maar de Sint Pietersberg in Maastricht was de gewenste finishlocatie van de Amstel Gold Race. Dat zegt koersdirecteur Leo van Vliet in de documentaire ‘Amstel Gold Race, het Jaar dat alles anders werd’ over de roemruchte editie van 2001.

De alternatieve eindstreep kwam in beeld, nadat het parcours van de Amstel Gold Race in 2001 noodgedwongen werd aangepast. Door de MKZ-crisis werd de Belgische lus uit het parcours gehaald. Daardoor verdwenen ook beklimmingen als de Halembaye uit de finale van de klassieker.

Sint Pietersberg

Sinds 1991 eindigde de Amstel Gold Race op de Maasboulevard in Maastricht. “Na de koers van 2001 beseften we dat het mooier was om de finale van een Nederlandse klassieker ook volledig in Limburg te rijden”, aldus koersdirecteur Leo van Vliet. “Ik wilde iets meer spektakel op het laatst, een finish bergop. We hebben gekeken naar de Sint Pietersberg, daar heb je ook een mooie brede weg. Maar uiteindelijk bleek dat niet haalbaar. Een aantal jaren geleden was Natuurmonumenten daar gekomen, en die gaven er geen toestemming voor.”

Cauberg

De finish op de Cauberg kwam pas in zicht, nadat Holland Casino open stond voor een nieuwe aankomstlocatie. “We reden die jaren in de finale over de Cauberg, maar dat was nog redelijk ver voor de finish. En er was altijd gemor van Holland Casino over de bereikbaarheid en de wegafzettingen. Dus ik dacht niet dat het ooit iets zou worden. Totdat ik directeur Peter Michalides van Holland Casino hoorde zeggen: “Dan kunnen ze beter hier finishen.” Ik ben meteen naar hem toe gegaan, en gevraagd of hij meende wat hij had gezegd. Want ik droomde al jaren van die finish.”

De Nederlandse klassieker zou van 2003 tot 2013 finishen op de Cauberg. Doordat de laatste beklimming fungeerde als ultieme scherprechter, werd de koers voorspelbaar. Daarnaast bleek de locatie beperkte ruimte te hebben voor VIP-dorp en de groeiende radio- en TV-voorzieningen Dat was de reden om de finish in 2014 te verplaatsen naar de huidige locatie in Berg en Terblijt.

De documentaire: ‘Amstel Gold Race 2001, het Jaar waarin alles anders werd’ is vanaf donderdag 15 maart te zien bij L1.

Uitzendtijden

Donderdag 15 april 18:30 & 23:00

Vrijdag 16 april 23:00

Zaterdag 17 april 16:00

Zondag 18 april 09:30 & 16:00