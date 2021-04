Amstel Gold Race voor vrouwen trekt gemiddeld meer kijkers dan mannenkoers bij NOS

De Amstel Gold Race voor vrouwen is zondag bij de NOS gemiddeld beter bekeken dan de wedstrijd bij de mannen. Dat blijft uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Gemiddeld keken 480.000 mensen naar de vrouwenkoers, tegenover 400.000 kijkers voor de AGR voor mannen.

Het totaal aantal kijkers was bij de mannenwedstrijd wel hoger. Tussen 14.00 en 17.30 uur keken ruim 1,8 miljoen mensen minstens een minuut naar het liveverslag op NPO1. In de ochtend lag dat aantal kijkers bij de vrouwen, waarvan een uur koers uitgezonden werd, op 877.000 kijkers.

Wat betreft marktaandeel had de vrouwenwedstrijd (37,4%) ook een voorsprong op de mannen (14,9%). Daarbij moet opgemerkt worden dat de Amstel Gold Race voor mannen concurreerde met de Formule 1-wedstrijd op het circuit van Imola. Ongeveer 1,3 miljoen kijkers zagen ’s middags de Nederlander Max Verstappen winnen op Ziggo Sport.

Ruim 700.000 Belgen zien Van Aert winnen

In Vlaanderen is het verschil tussen de kijkcijfers voor de mannen- en de vrouwenwedstrijd van de Amstel Gold Race niet te meten. Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) heeft de kijkcijfers van de vrouwenwedstrijd in de ochtend namelijk niet gepubliceerd. Wel is bekend dat 718.000 Belgen ’s middags via Sporza de winst zagen gaan naar Wout van Aert.

Hoeveel Nederlanders naar Sporza hebben gekeken en hoeveel Belgen naar de NOS schakelden, is niet gemeten.