Amstel Gold Race verwelkomt Dstny als sponsor

De Amstel Gold Race heeft in Dstny een nieuwe sponsor verwelkomd. Het bedrijf, dat cloud-based bedrijfscommunicatie aanbiedt in meerdere Europese landen, is sinds dit seizoen een van de naamsponsoren van het Belgische Lotto Dstny en wil haar naamsbekendheid ook vergroten in Nederland.

“We zijn er trots op dat we weer een mooie jonge en dynamische onderneming met passie voor de wielersport, die past bij de Amstel Gold Race, aan ons hebben weten te binden”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race. “Met zijn internationale bekendheid en ervaring kan Dstny een steentje bijdragen aan het verder ontwikkelen van de Amstel Gold Race.”

Ed Smit (managing director Dstny Nederland) geeft aan dat Dstny zich wil vestigen in de wielersport. “In Nederland willen we natuurlijk niet achterblijven en zijn we vereerd om een van de hoofdsponsors te worden van de Amstel Gold Race. Hiermee verbinden we ons aan een van de meest populaire en bekende wielerwedstrijd in het land”, geeft Smit aan.

Marketingmanager Koen Coppens van het bedrijf legt uit waarom Dstny kiest voor een samenwerking met AGR. “We geloven in het geven van alle kansen aan talent, in het belang van een sterk partnernetwerk, in diversiteit en in teamgeest. Door onze sponsoring van de Amstel Gold Race en de wielerploeg krijgen we de kans om ons merk te laten zien aan een breed en divers publiek, zowel tijdens de wedstrijden als in de media. We zijn trots om het Dstny-merk te koppelen aan de wielersport en volop te zien zijn rondom en ín de race”, aldus Coppens.

De Amstel Gold Race voor mannen en vrouwen wordt dit seizoen verreden op zondag 16 april.