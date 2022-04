Amstel Gold Race Quiz: Speel mee en maak kans op een Cyclon onderhoudspakket

In de week van de Amstel Gold Race staan we uiteraard stil bij de geschiedenis van de grootste klassieker die Nederland rijk is. Wat weet jij allemaal van ‘de Amstel’? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Amstel Gold Race Quiz 2022 Waarom heeft de Amstel Gold Race dit jaar van datum geruild met Parijs-Roubaix? Iedereen herinnert zich nog wel de overwinning van Mathieu van der Poel in 2019. Maar wie werd dat jaar tweede? Wie was voor Mathieu van der Poel de laatste Nederlandse winnaar bij de mannen? De Amstel Gold Race wordt ook wel de Amstel Gold 'Raas' genoemd. Jan Raas is namelijk recordwinnaar, maar met hoeveel zeges? Philippe Gilbert staat inmiddels al op vier zeges in de Amstel Gold Race. Wanneer was zijn laatste overwinning? Wie is de laatste wereldkampioen die de Amstel Gold Race won bij de mannen? De befaamde sprint-à-deux tussen Michael Boogerd en Lance Armstrong… In welk jaar was dat ook alweer? In 2001 werd de eerste editie van de Amstel Gold Race voor vrouwen georganiseerd. Wie staat voor altijd in de geschiedenisboeken als de eerste winnares? Na drie edities werd de vrouwenwedstrijd in 2003 geschrapt, waarna het lang stil bleef. In welk jaar keerde de Amstel Gold Race voor vrouwen weer terug? Leo van Vliet is de grote man achter de Amstel Gold Race, maar sinds 2017 heeft de vrouwenkoers een eigen koersdirectrice in de persoon van… Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.