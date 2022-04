Amstel Gold Race: Movistar presenteert ploeg rond Annemiek van Vleuten

Movistar heeft haar selecties voor de Amstel Gold Race bekendgemaakt. Bij de vrouwen is Annemiek van Vleuten de kopvrouw, bij de mannen zijn Iván Garcia Cortina en Alex Aranburu de speerpunten. Van Vleuten krijgt onder andere Emma Norsgaard en Arlenis Sierra met zich mee.

Norsgaard won dit jaar al Le Samyn des Dames. Sierra eindigde afgelopen zondag als vierde in de Ronde van Vlaanderen, twee plaatsen achter Van Vleuten. Laatstgenoemde wist de Amstel Gold Race overigens nog nooit te winnen. Wel werd de Nederlandse twee keer derde en eenmaal tweede. In de jacht op haar eerste zege, kan Van Vleuten ook rekenen op de steun van Katrine Allerud, Aude Biannic en Paula Patiño.

Bij de mannen zullen Iván Garcia Cortina en Alex Aranburu de kar moeten trekken. Garcia Cortina werd dit jaar achtste in Gent-Wevelgem, Aranburu reed naar een dertiende plek in Milaan-San Remo. Verder bestaat de selectie van Movistar uit Johan Jacobs, Vinícius Rangel, Iñigo Elosegui en Max Kanter.

🔜🇳🇱🍻 Our Classics season continues Sunday with the @Amstelgoldrace! Here are our lineups for #AGR2022 👇

👩 https://t.co/dTOxyaOJPc

👨 https://t.co/w6hXdGBIDT

👋 See you all in Limburg – back with fans on the road – this weekend! 😊 #RodamosJuntos pic.twitter.com/8NXz0GZkoP

— Movistar Team (@Movistar_Team) April 7, 2022