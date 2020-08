Amstel Gold Race maakt zich op voor editie zonder publiek, toertocht afgelast woensdag 19 augustus 2020 om 13:16

De organisatoren van de Amstel Gold Race hebben besloten de toerversie te verplaatsen naar volgend jaar. De heren- en dames profeditie van 2020 wordt wel afgewerkt, maar zonder publiek. Er is ook geen vipdorp aan de finish. De organisatie roept op om niet naar Limburg af te reizen en thuis naar tv te kijken.

“15.000 deelnemers aan de start van onze Toerversie in oktober, dat is niet realistisch”, klinkt het op de website van de Amstel Gold Race. “Bovendien willen we focussen op het veilig laten doorgaan van de profedities: de Amstel Gold Race en de Amstel Gold Race Ladies Edition.” En dat word dus een editie zonder publiek.

“Normaal gesproken blijven veel deelnemers van de Toerversie in Zuid-Limburg om ook de profversie mee te maken. Dat zal dit jaar dus niet het geval zijn. Samen met overheidsinstanties werken we aan maatregelen om ook de start- en finishlocatie en de beklimmingen publieksvrij te houden. Ook zijn we in overleg met NOS om de Amstel Gold Race langer en nog mooier in beeld te brengen, zodat de thuisblijvende wielerliefhebber niets hoeft te missen van de race”, aldus koersdirecteur Leo van Vliet.

Leren van andere wedstrijden

“We voeren deze periode gesprekken met overheden en veiligheidsinstanties, die verlopen positief. De wil om de Amstel Gold Race te laten verrijden is bij alle partijen aanwezig. We blijven alle ontwikkelingen goed volgen en leren van de internationale wielerwedstrijden die op dit moment verreden worden in Europa”.

De ingeschreven deelnemers voor de Toerversie Amstel Gold Race krijgen een bericht van de organisatie. Deelnemers hebben de keuze om het deelnamebewijs door te schuiven naar 2021 of het inschrijfgeld retour te krijgen. De Toerversie van de Amstel Gold Race 2021 staat gepland op zaterdag 17 april.

De Amstel Gold Race wordt dit jaar extra lang live uitgezonden. Zondag 10 oktober 2020 zal al vanaf 12.10 uur zowel de dames- als de herenkoers te volgen zijn bij de NOS op NPO1.