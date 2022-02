Amstel Gold Race deelt wildcards uit voor komende editie

De organisatie van de Amstel Gold Race heeft de wildcards voor de komende editie uitgedeeld. Bij de mannen hebben naast Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic, die automatisch startgerechtigd zijn, vijf ProTeams een uitnodiging ontvangen. Het vrouwenpeloton zal naast de veertien WorldTeams bestaan uit tien Continental-ploegen.

B&B Hotels-KTM, Bardiani-CSF-Faizanè, Bingoal Pauwels Sauces WB, Sport Vlaanderen-Baloise en TotalEnergies zijn de vijf nog niet genoemde ProTeams die zondag 10 april aan het vertrek zullen staan van de Amstel Gold Race. Daarnaast zullen uiteraard alle achttien WorldTeams deelnemen.

De enige Nederlandse klassieker van het hoogste niveau zal dit jaar, na de afgelasting in 2020 en de aangepaste editie van 2021, weer zijn herkenbare vorm aannemen. Publiek is opnieuw welkom en het parcours voert als vanouds door het Zuid-Limburgse heuvelland. Daarnaast wordt de start weer gegeven in Maastricht en ligt de finish zoals gebruikelijk twee kilometer na de Cauberg, tussen Vilt en Berg en Terblijt.

Wildcards Amstel Gold Race 2022 – Mannen

Alpecin-Fenix

B&B Hotels-KTM

Bardiani-CSF-Faizanè

Bingoal Pauwels Sauces WB

Sport Vlaanderen–Baloise

Arkéa-Samsic

TotalEnergies

Wildcards Amstel Gold Race 2022 – Vrouwen

Andy Schleck-CP NVST–Immo Losch

Bingoal Casino-Chevalmeire

Ceratizit-WNT

GT Krush Tunap

Le Col-Wahoo

NXTG by Experza

Parkhotel Valkenburg

Planet-Pura

COOP-Hitec Products

Valcar Travel & Service