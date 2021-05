Amstel Gold Race-actie SD Worx levert 13.050 euro op, Labous namens Frankrijk naar Spelen

Wielerflits Kort

Amstel Gold Race-actie SD Worx levert 13.050 euro op voor goede doel

Team SD Worx zette zich tijdens de Amstel Gold Race in voor het TRADE-project, een crowdfundingsproject van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Zo doneerden de rensters hun prijzengeld van de Amstel Gold Race ter waarde van 2350 euro. Verder werden een Specialized S-Works Tarmac SL7-racefiets van het team en vijf koersshirts geveild. Ook waren er diverse spontane giften, schrijft de wielerploeg op haar website. De actie leverde in totaal liefst 13.050 euro op voor het goede doel.

Het TRAuma en DEmentia (TRADE)-project van ouderenpsychiater en onderzoeker Sjacko Sobczak richt zich erop dat traumatische ervaringen ernstige psychiatrische klachten kunnen geven. Het verdubbelt zelfs het risico van de dementie. Wanneer mensen dementie ontwikkelen kunnen de belevingen van de traumatische ervaring weer in alle heftigheid terugkomen.

Sobczak was uitermate blij met het geldbedrag: “Met dit bedrag kunnen we weer stappen zetten in ons onderzoek. Daarnaast heeft de actie van Team SD Worx ons behoorlijk veel publiciteit opgeleverd, waardoor ook andere partijen ons steun hebben toegezegd. Deze actie is voor ons echt een enorme motivatie in het verdere onderzoek.”

“Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die lijdt aan dementie. Daarom sprak dit onderzoek ons ook aan”, gaf olympisch kampioene Anna van der Breggen aan. “Alle rensters van het team vonden het direct een mooi initiatief om ons voor in te zetten. We zijn dan ook blij dat het een mooi bedrag heeft opgeleverd.”

Juliette Labous namens Frankrijk naar de olympische wegwedstrijden

Niet alleen de Nederlandse vrouwenwegploeg voor de Olympische Spelen van Tokio werd gisteren geopenbaard, de Franse wielerbond heeft ook haar keuze gemaakt. Team DSM-renster Juliette Labous kreeg de voorkeur boven Audrey Cordon-Ragot. Frankrijk mag bij de Olympische Spelen slechts één renster afvaardigen. Labous zal zowel de tijdrit als de wegrit rijden.

