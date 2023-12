vrijdag 15 december 2023 om 11:54

Amerikaanse wielerfans op kosten gejaagd na stoppen GCN+

Het stoppen van streamingsdienst GCN+ gaat voor Amerikaanse wielerfans nog flink wat gevolgen hebben. De wieleruitzendrechten die in handen zijn van het bedrijf Warner Bros. Discovery gaan namelijk over naar hun nieuwe streamingsdienst Max en dat gaat flink duurder worden.

Warner Bros. Discovery stopt met GCN+ in het kader van ‘globale strategieën en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid’ en zal zijn wielercontent in Europa aanbieden via Eurosport, dat onderdeel is van hetzelfde moederbedrijf.

Daarnaast gaat Discovery haar diensten HBO Max en discovery+ samenvoegen in de streamingsdienst Max. Dat wilde het ook doen in Nederland en België, maar vanwege het bestaan van Omroep Max (Nederland) en VRT Max (België) zal in deze landen de streamingsdienst HBO Max blijven heten. Of hier wielrennen op te zien gaat zijn in 2024, is nog niet bekend.

Amerikaanse kijkers die GCN+ gewend waren, zullen voor uitzendingen van wielrennen, baanwielrennen en mountainbiken moeten overschakelen naar Max. Onder meer de Giro d’Italia, de Women’s WorldTour, UCI MTB World Series, UCI Track Champions League en enkele voorjaarsklassiekers zijn daar te zien vanaf 2024.

De prijs om naar die koersen te kijken zal wel aanzienlijk hoger zijn dan bij GCN+ voor Amerikaanse wielerfans. Zij hebben namelijk een regulier Max-abonnement nodig en nog een extra uitzendpakket. Voor het eerste jaar kan het wielerpakket nog gratis gekozen worden bij een jaarabonnement (à 100 dollar per jaar, gelijk aan 91 euro), maar na dat eerste jaar gaat een Max-jaarabonnement inclusief sportpakket naar alle verwachting 220 dollar (omgerekend 200 euro) kosten.

Dan is de Amerikaanse wielerfan er nog niet, want NBC (streamingsdienst Peacock) zendt onder meer de Tour de France uit en ook FloBikes heeft in de Verenigde Staten en Canada diverse uitzendrechten.