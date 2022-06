Amerikaanse rensters maken statement tegen veel besproken abortuswet

In de Verenigde Staten en ook ver daarbuiten is een veel besproken wetswijziging van het Amerikaanse Hooggerechtshof al enkele weken hét gesprek van de dag. Vrijdag besloot het hoogste rechtscollege in de States om het grondwettelijke recht voor vrouwen op een abortus na 49 jaar terug te draaien.

Die beslissing houdt de gemoederen al weken bezig en vrijdag kwam het onderwerp dan ook onder de hamer. Het historische en veel besproken arrest Roe vs. Wade uit 1973 werd door het Hooggerechtshof ongedaan gemaakt. Die zaak maakte een abortus een grondwettelijk recht voor alle vrouwen in de Verenigde Staten. In een aantal staten dreigt nu het recht op abortus te worden afschaft. Als voorbeeld: een vrouw die na een verkrachting zwanger raakt van de dader, mag door de grondwetswijziging dan geen abortus meer plegen.

Het houdt de internationale media al weken in beroering. De Amerikaanse kampioenschappen tijdrijden en op de weg vinden deze week plaats in Knoxville. Dat ligt in de staat Tennessee, dat een van de staten is die nu het recht op abortus dreigt af te schaffen. Daar stond vrijdag het Amerikaans criteriumkampioenschap op het programma en voorafgaand besloten de renners uit protest tegen de grondwetswijziging te knielen tijdens het luisteren van het volkslied. Sinds 2016 is dit een vorm geworden om een statement te maken.

Onder meer Coryn Labecki van Jumbo-Visma liet haar ongenoegen blijken, door tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied op een knie te gaan zitten.

