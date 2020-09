Amerikaanse kampioenschappen veldrijden gaan niet door dinsdag 29 september 2020 om 15:30

De Amerikaanse wielerfederatie heeft besloten om een streep te zetten door de Amerikaanse kampioenschappen veldrijden. De mannen en vrouwen zouden aanvankelijk op 8 december in Iowa City strijden om de nationale titels, maar het coronavirus gooit roet in het eten.

“We zien al weer wat koersactiviteit op lokaal niveau, maar het is nog altijd onmogelijk om grote evenementen te organiseren. Het is te risicovol voor de deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en mensen binnen de organiserende gemeenschap”, zo laat USA Cycling weten in een persbericht.

“Iowa City heeft nog gezocht naar oplossingen, om zo renners toch de kans te geven om in deze moeilijke tijd te strijden voor een nationale titel. We beseffen dat dit een flinke streep door de rekening is. We hopen in 2021 wel weer grote evenementen te organiseren.”

Vorig jaar wist Gage Hecht de nationale titel te veroveren bij de mannen, terwijl Clara Honsinger de hegemonie van Katie Compton (vijftien nationale titels op rij) wist te doorbreken. Het is overigens niet de eerste cross die sneuvelt in coronatijd. De Wereldbeker veldrijden krijgt klap na klap te verwerken met het afhaken van Diegem, Koksijde en Besançon.