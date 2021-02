Amerikaanse Ayesha McGowan sluit aan bij Liv Racing

Liv Racing heeft Ayesha McGowan toegevoegd aan de selectie voor 2021. In eerste instantie zal de 33-jarige renster uit de Verenigde Staten als stagiair meelopen met de Nederlandse ploeg. Het doel is om McGowan vanaf augustus ook op te stellen in wedstrijden.

Ploegmanager Eric van den Boom zegt dat Liv Racing in 2019 voor het eerst kennismaakte met McGowan. “En we zijn blij dat we haar nu mogen verwelkomen in onze selectie als stagiair”, aldus Van den Boom. “Ayesha krijgt onze volledige support, we investeren in haar verdere ontwikkeling.”

“We zullen haar begeleiden met onder meer materiaal, trainingsprogramma’s en onze kennis en expertise. Op deze manier hopen we haar naar een volgende fase in haar carrière te brengen, net zoals we dat eerder met vele andere talenten hebben gedaan”, geeft de teammanager aan.

“Samenwerken met zo’n toporganisatie is als een droom die uitkomt”, laat McGowan, die al gesponsord werd door Liv, zelf weten. “Ik kijk ernaar uit om samen met mijn teamgenoten op te trekken tijdens het trainingskamp van volgende maand. De komende tijd staat in het teken van trainen en verbeteren. Daarna kijken we welke wedstrijddoelen we kunnen stellen voor augustus en verder.”

Selectie Liv Racing voor 2021

Sofia Bertizzolo

Valerie Demey

Alison Jackson

Marta Jaskulska

Lotte Kopecky

Jeanne Korevaar

Evy Kuijpers

Ayesha McGowan (stagiair)

Soraya Paladin

Pauliena Rooijakkers

Sabrina Stultiens