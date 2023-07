Amerikaans selectielid Magnus White (17) overleden na aanrijding op training

Triest nieuws vanuit de Verenigde Staten. De 17-jarige offroad-renner Magnus White, die volgende week zijn land zou vertegenwoordigen op het WK in Glasgow, is om het leven gekomen na een trainingsongeluk.

White was aan het trainen nabij zijn woonplaats Boulder, Colorado toen hij werd aangereden door een auto. Deze aanrijding werd hem fataal. De renner was bezig met zijn laatste voorbereidingen op het WK cross-country voor junioren, dat op 10 augustus plaatsvindt in Schotland.

White was naast mountainbiker ook veldrijder. Eind 2021 werd hij in die discipline nationaal kampioen bij de junioren. In zowel 2022 als 2023 deed hij mee aan het WK veldrijden voor junioren. Vorig jaar werd hij 25ste in Fayetteville, dit jaar eindigde hij als 20ste in Hoogerheide.