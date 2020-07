Amerikaans kampioenschap op de weg definitief afgelast donderdag 2 juli 2020 om 10:27

De Amerikaanse kampioenschappen gaan in 2020 definitief niet meer door. Grote oorzaak is natuurlijk het coronavirus, dat in de Verenigde Staten nog niet onder controle is.

USA Cycling laat weten dat het er alles aan heeft gedaan, maar dat het onmogelijk is om dit jaar nog de Amerikaanse kampioenschappen te organiseren. “De uitdagingen zijn onoverkomelijk. We hebben er geen vertrouwen in dat de veiligheid van de deelnemers, de vrijwilligers en de medewerkers gegarandeerd kan worden.”

Alhoewel de Amerikaanse kampioenschappen geen doorgang kunnen vinden, worden er wel steeds meer lokale wedstrijden georganiseerd. “De Amerikaanse kampioenschappen trekken echter publiek uit het hele land aan. Ook daarom hebben we besloten om dit evenement te annuleren.”

Alex Howes en Ruth Winder zijn momenteel de Amerikaanse kampioenen op de weg. Regelgeving van de UCI heeft bepaald dat zij hun kampioenstrui tot het volgende Amerikaanse kampioenschap op de weg mogen dragen.