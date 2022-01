Ambitieuze Yves Lampaert: “Uiteraard wil ik graag een mooie zege in het voorjaar”

Yves Lampaert staat aan de vooravond van zijn achtste seizoen in dienst van (nu) Quick Steph-Alpha Vinyl. De 30-jarige klassiekerspecialist droomt nog altijd van een zege in een grote voorjaarsklassieker en hoopt dat de wielersterren in 2022 wel goed staan. “Maar ik weet dat de dingen niet op bestelling komen”, klinkt het in gesprek met persbureau Belga.

Lampaert is misschien geen veelwinnaar, maar heeft inmiddels wel een mooi palmares bij elkaar gefietst. Zo won hij al twee keer de (semi)klassieker Dwars door Vlaanderen, was hij de beste in de Driedaagse Brugge-De Panne en veroverde hij al reeds drie Belgische titels, één keer op de weg en tweemaal in het tijdrijden. En toch is Lampaert nog altijd op zoek naar die grote klassieke zege.

De West-Vlaming droomt al jaren van winst in Parijs-Roubaix, maar beseft dat het geen eenvoudige opgave is om ook daadwerkelijk als eerste over de streep te komen in ‘De Hel van het Noorden’. “Uiteraard wil ik graag een mooie zege in het voorjaar, maar ik weet dat de dingen niet op bestelling komen. Winnen is niet gemakkelijk”, laat Lampaert weten vanuit het Spaanse Calpe, de uitvalsbasis voor een trainingsstage van Quick Steph-Alpha Vinyl.

Lampaert denkt vooral aan een knalprestatie in Parijs-Roubaix, zeker na de heroïsche regeneditie van vorig jaar. Lampaert reed die dag rond met ‘wonderbenen’, eindigde als vijfde, maar kreeg onderweg af te rekenen met drie lekke banden. “Dat was frustrerend. Ik hoop dat ik volgende keer van pech gespaard blijf. We rijden alvast niet met hetzelfde materiaal komende Parijs-Roubaix. Hopelijk helpt dat ook en verder zullen de kasseien er in het voorjaar ook anders bijliggen dan in het najaar.”

Aanloop richting Vlaanderen en Roubaix

In de Ronde van Valencia (2-6 februari) begint Lampaert aan zijn wegcampagne. Na de Volta ao Algarve (16-20 februari) is het tijd voor het Belgische openingsweekend, met eerst Omloop Het Nieuwsblad (26 februari) en vervolgens Kuurne-Brussel-Kuurne (27 februari). In Parijs-Nice (6-13 maart) treft Lampaert dan de laatste voorbereidingen richting de belangrijkste kasseiklassiekers: de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.