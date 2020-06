Ambitieuze Remco Evenepoel hoopt op ‘onvergetelijke Giro d’Italia’ donderdag 4 juni 2020 om 14:45

Remco Evenepoel zal begin oktober aan de start staan van de Giro d’Italia. De renner van Deceuninck-Quick-Step maakt zich op voor een debuut in een grote ronde, maar is niet van plan om zomaar mee te rijden. “Ik werk er hard aan om het onvergetelijk te maken”, zo citeert het Italiaanse La Gazzetta dello Sport.

De 20-jarige Evenepoel moest na de uitbraak van het coronavirus schakelen: de Belg zal nog een jaar moeten wachten op de Olympische Spelen van Tokio. Verder zal de renner dit seizoen niet deelnemen aan Luik-Bastenaken-Luik, aangezien de Waalse klassieker één dag na de start van de Ronde van Italië op het programma staat.

De zeer talentvolle renner blijft zich echter wel focussen op de Giro (3-25 oktober), maar hoe ver reiken de ambities van Evenepoel eigenlijk? “De Giro was al vanaf de winter mijn doel. Ik moest door de nieuwe kalender echter een lastige keuze maken: de Giro of Luik-Bastenaken-Luik? Voor mijn ontwikkeling is het rijden van de Giro de beste keuze.”

“Ik heb aan kracht gewonnen”

Alberto Contador – die in het verleden zelf de Ronde van Italië wist te winnen – ziet in Evenepoel nu al een kandidaat-eindwinnaar. De coureur van Deceuninck-Quick-Step blijft in gesprek met La Gazetta dello Sport wat meer op de vlakte, maar barst wel van de ambitie. “Ik wil kijken hoe ver ik precies kan komen.”

“Ik heb in aanloop naar de Giro een paar tests gedaan en ik heb aan kracht gewonnen. Het is straks aan mij om top te zijn. Ik ga voor het maximale”, aldus Evenepoel. De Belgische bondscoach Rik Verbrugghe verwacht dat zijn jongere landgenoot drie weken lang kan schitteren.