Contador over 20 minuten-test Evenepoel: “Als die klopt, kan hij nu al de Giro winnen” donderdag 7 mei 2020 om 16:36

Alberto Contador heeft zich in een Facebook-live op Sporza nog eens uitgelaten over Remco Evenepoel. “Anderhalf jaar geleden sprak hij mij tijdens het drinken van een koffie over zijn 20 minuten-test. Als die klopt, kan hij een grote ronde winnen. Ja, zelfs dit jaar al de Ronde van Italië.”

Contador is dus onder de indruk van de 20 minuten-test (de zogenaamde FTP-test) van Evenepoel. “Het was anderhalf jaar geleden tijdens de winterstage van Deceuninck-Quick-Step – ik was er ook met mijn team – dat we samen aan de praat geraakten met een koffie. Hij vertelde me over het resultaat van zijn 20 minuten-test. Wel, als dat resultaat klopte, dan kan hij een grote ronde winnen”, klinkt Contador overtuigd.

Al voegt hij toch enige nuance toe. “Hoe hij in de derde week reageert, bijvoorbeeld. Zo’n test zegt ook niet alles, want in een grote ronde doe je dit drie weken aan een stuk, dag na dag. Maar hij trapt wel de waardes die je nodig hebt om zo’n grote ronde te winnen. Of dat dit jaar al kan in de Giro d’Italia? In my opinion, yes. Kijk, wat hij het voorbije jaar al presteerde op zijn leeftijd, iets gelijkaardigs heb ik eerder nog niet gezien.”

Contador beklemtoonde ook nog eens dat de Giro ideaal is voor Evenepoel om meteen voor winst te gaan. “Nee, niet omdat het deelnemersveld minder sterk zou zijn. Elke grote ronde is moeilijk om te winnen. Maar omdat ik verwacht dat het in de Giro veel meer een man-tegen-mangevecht zal worden dan in de Tour. In Frankrijk zullen de ploegen hun rol spelen. En Deceuninck-Quick-Step kan bergop niet op tegen Team Ineos of Jumbo-Visma.”

Eerder had ook WielerFlits een gesprek met Alberto Contador. Ook daarin had de meervoudige Tourwinnaar het over Evenepoel en zijn wattages. Bekijk het interview hieronder nog eens terug.