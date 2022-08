Ambitieuze Arnaud Démare: “Mikken met Frankrijk op EK-zege”

Arnaud Démare is naar eigen zeggen klaar voor het EK wielrennen in München, dat zondag op het programma staat. De Fransman van Groupama-FDJ stond al eens op het podium van het EK, toen Giacomo Nizzolo de overwinning boekte. “Het EK is een van mijn doelen deze zomer.”

Op de sociale media van Groupama-FDJ blikt de Franse sprinter vooruit. “Ik heb goed getraind in juli en in de Ronde van Polen haalde ik het niveau dat ik beoogde. De ambitie van het Franse team is niets minder dan de overwinning. We hebben ook meerdere kaarten in de strijd om de titel”, doelt Démare op de sterke Franse selectie. Onder meer Bryan Coquard, Hugo Hofstetter en Jérémy Lecroq zullen in actie komen voor hun land.

Démare wist in de Ronde van Polen een etappe te winnen. In de slotrit klopte hij onder meer Olav Kooij en Phil Bauhaus. Laatstgenoemde komt hij zondag in München opnieuw tegen. “We zijn in elk geval zeer gemotiveerd”, besluit de Fransman.