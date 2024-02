zaterdag 3 februari 2024 om 10:09

Amber van der Hulst hoopvol na derde operatie aan liesslagader

Amber van der Hulst kijkt weer hoopvol vooruit, nadat ze begin dit jaar al haar derde operatie onderging aan haar liesslagader. De 24-jarige wielrenster laat via sociale media weten dat de ingreep geslaagd is, maar het is nog onzeker of ze weer op topniveau kan wielrennen.

Van der Hulst, die de laatste twee seizoenen uitkwam voor Liv Racing Teqfind, heeft sinds september 2022 niet meer gekoerst door deze blessure. In mei 2023 onderging ze in Nederland een tweede operatie aan de liesslagader. “De resultaten waren niet zoals we gehoopt hadden en daarom was het stil van mijn kant. Ik moest antwoorden vinden op veel vragen: zou dit het einde van mijn wielercarrière betekenen? Is dit een teken dat wielrennen niets voor mij is? Moet ik verder met mijn leven?”

De Zuid-Hollandse ging desondanks op zoek naar een oplossing voor het probleem met haar liesslagader. “Gelukkig was die er, en die heb ik met beide handen aangegrepen. Begin deze maand ben ik geopereerd in Parijs. Alles ging goed. De artsen hebben heel goed voor me gezorgd en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben nu aan het herstellen en dat zal een tijdje duren”, aldus Van der Hulst.

“Ik hoop dat ik mijn passie voor wielrennen kan blijven uitoefenen. En zo niet, dan weet ik zeker dat ik andere passies zal vinden. Alles gebeurt met een reden, en dat alles maakt me een sterker mens”, stelt Van der Hulst, die door de slepende blessure nu ploegloos is.