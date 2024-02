zondag 11 februari 2024 om 13:50

Amber Kraak kraakt de SD Worx-code: “Durfde niet om te kijken of vroeg te juichen”

Amber Kraak heeft haar debuut bij FDJ-Suez niet gemist. In de laatste etappe van de UAE Tour wist de Nederlandse, die vorig jaar nog uitkwam voor Jumbo-Visma, solo te winnen nadat ze in de vroege vlucht zat. Lorena Wiebes kwam nog tot op haar wiel in de sprint, maar toch won Kraak. “Ik wilde niet omkijken”, gaf ze toe na afloop.

“Ik hoorde in mijn oortjes van mijn ploeggenotes en vanuit de volgwagen dat ik door moest blijven gaan, dus wist ik dat het heel spannend was”, vertelde Kraak in het flashinterview. “Ik durfde daarom niet om te kijken en mijn handen al vroeg in de lucht te gooien. Dit is mijn eerste individuele zege in de WorldTour, dus ik ben het niet gewend om te winnen. Ik ga het de volgende keer wel met mijn armen in de lucht vieren”, lacht ze.

Hoe kraakte Kraak de code van SD Worx-Protime, dat hiervoor alle etappes won met Wiebes en Lotte Kopecky? “Ons plan was om in de aanval te gaan. In een stuk waar tegenwind was reden drie rensters weg, waarna ik het ook wilde proberen.” Daardoor ontstond een kopgroep van vier. “Ik begon erin te geloven toen we drie minuten hadden en goed samenwerkten. Toen dacht ik: misschien gingen we het halen.”

“SD Worx had ook drie rensters om te achtervolgen, misschien lukt het dan wel. Ik wilde in de finale eigenlijk wachten op de sprint, maar toen de anderen stopten met meedraaien koos ik ervoor om solo te gaan”, legt Kraak uit. “Dit is de eerste wedstrijd voor mijn nieuwe team. Gisteren was ik al de kopvrouw, maar toen lukte het niet en had ik een slechte dag. Maar dit geeft wel een goed gevoel, dat ik revanche neem en mij laat zien.”