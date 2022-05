Amaury Capiot zegeviert in Boucles de la Mayenne

Amaury Capiot heeft de derde etappe in de Boucles de la Mayenne gewonnen. De Belg sprintte in Château-Gontier-sur-Mayenne naar de overwinning nadat een vlucht met Greg Van Avermaet pas in de laatste kilometer werd teruggepakt.

Benjamin Thomas begon zaterdag als leider van de Franse 2.Pro-wedstrijd aan de heuvelachtige rit. Lang duurde het voordat een vlucht pas de ruimte kreeg van de Fransman. Na 90 kilometer reden Greg Van Avermaet, Anthony Turgis, Thibault Ferasse, Joel Suter, Vinicius Rangel Costa, Marti Marquez, Morne Van Niekerk weg uit het peloton.

Omdat vooral Van Avermaet gevaarlijk was voor het algemeen klassement, kreeg deze kopgroep nooit echt de ruimte. Toch hielden ze het bijzonder lang vol. In de laatste kilometer leken ze om de overwinning te mogen spurten. Na een aanval van Van Niekerk werd duidelijk dat dat toch niet zou gebeuren.

Het peloton naderde met rasse schreden en uiteindelijk zou een sprint met een omvangrijke groep volgen. Capiot wist daarin als eerste zijn wiel over de meet te drukken, voor Halvorsen en Lobato. Thomas blijft leider.